Padovan: «Milan? Dieci passi indietro. Inter può andare in fuga»

L’Inter alle 18 di oggi a San Siro ha la possibilità di riprendersi la vetta della classifica della Serie A con una gara ancora da recuperare. Il pari di ieri del Milan a Salerno infatti è un passo falso che potrebbe aiutare i nerazzurri. Ecco il pensiero di Giancarlo Padovan a Sky Sport.

PASSI INDIETRO – L’Inter ha la voglia di riprendersi il primo posto in Serie A. I nerazzurri contro il Sassuolo non hanno una partita facile sulla carta ma intanto pregustano il primato. Il Milan ieri, fermato 2-2 dalla Salernitana, infatti dà la chance alla squadra di Inzaghi di volare al primo posto. Ecco il pensiero di Padovan a Sky Sport. «Sono tre, anzi, dieci passi indietro del Milan. I due punti di ieri e i tre dello Spezia, fanno perdere molto probabilmente il primo posto, vedremo l’Inter, ma anche lo scudetto. Questi punti servivano al Milan per mettere pressione all’Inter anche vista la partita da recuperare dei nerazzurri. Questo risultato sarà un risultato che peserà molto nella stagione del Milan. Già domani il Napoli può raggiungerlo, oggi l’Inter può sorpassarlo e andrebbe 1 punto avanti + 3 potenziali e andare in fuga. Il Milan in questa fase decisiva ha fatto un errore imperdonabile. Con i 5 punti persi il Milan sarebbe in fuga».