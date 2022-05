Padovan: «Milan conscio di una cosa. Nello sprint sono per l’Inter»

Giancarlo Padovan ha parlato del Milan, impegnato stasera in casa dell’Hellas Verona, e dell’Inter nella lotta scudetto.

HELLAS VERONA-MILAN – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Padovan in vista di Hellas Verona-Milan, in programma stasera alle ore 20.45. «Il Milan un po’ di pressione la sente sia perché l’Inter ha vinto venerdì sia perché il traguardo è lì a sette punti. Il Milan sa che può anche rallentare, ma non può sbagliare. Rallentare vuol dire pareggiare, ma di più no. Cioè perdere vuol dire consegnare all’Inter una chance che l’Inter non si lascerebbe scappare più. Quindi partita delicata. Milan entusiasta, Milan consapevole della propria forza. Milan consapevole anche che il pareggio non sarebbe un brutto risultato a Verona. E Milan conscio che le ultime due giornate, secondo me, sono favorevoli checché se ne dica e checché ne possa dire l’Atalanta, che è una delle due squadre che il Milan dovrà affrontare».

SPRINT – Padovan sulla lotta scudetto. «Detto tutto questo, io in questo sprint sono per l’Inter, cioè io penso che vinca l’Inter, però pensavo anche che vincesse il Napoli, non ha vinto. Quindi è assai probabile che sbagli anche questa volta. Detto tutto questo, a beneficio dei tifosi milanisti, è una lotta bellissima. Mi permetto di dire che io avrei voluto vederla giocare, non ad armi pari, ma ad orario pari perché, secondo il mio punto di vista, non so chi ne abbia tratto vantaggio (forse nessuno), ma una lotta così, testa a testa, corto muso su corto muso, io l’avrei preferita in contemporanea».