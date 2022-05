Padovan: «Milan, con l’Atalanta decisiva! Col Sassuolo vittoria certa»

Padovan ospite dagli studi di Sky Sport ha commentato in breve la partita vinta ieri dall’Inter contro la Juventus e poi ha detto la sua riguardo la corsa scudetto con il Milan.

ULTIMA OCCASIONE – Secondo il giornalista Giancarlo Padovan, quella tra Milan e Atalanta sarà l’ultima occasione per l’Inter di provare a vincere lo scudetto. Spiega il perché: «La Juventus ha perso una grande occasione sia perché aveva ribaltato con Morata e Vlahovic, sia perché dopo il gol del vantaggio con Nicolò Barella, l’Inter si è vista poco. Per quanto riguarda il Milan, invece, la partita di domenica contro l’Atalanta sarà decisiva perché quelli con il Sassuolo all’ultima giornata per me sono già in tasca. L’Inter ci crede ancora in questa lotta scudetto, vuole i tre punti e contro il Cagliari secondo me le farà».