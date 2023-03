Padovan: «Mi auguro che l’Inter passi. Non capisco le motivazioni»

L’Inter si gioca tanto questo martedì contro il Porto, in caso di pareggio o vittoria guadagnerebbe i quarti di finale di Champions League. Giancarlo Padovan commenta la situazione nerazzurra su Sky Sport.

INCERTEZZA – Martedì l’Inter si gioca il prosieguo della stagione. Giancarlo Padovan commenta in questo modo su Sky Sport: «Non me la sento di fare pronostici, mi auguro che l’Inter passi. Francamente faccio fatica a capire le partite dei nerazzurri, le convinzioni e le motivazioni. Dovrebbero essere al massimo, ma quando sei al massimo vai anche fuori centro. Per me l’Inter ha la squadra per passare, ma non so se ha il gioco. Di certo non deve fare una difesa, deve una difesa buona e alta, ma cercare di attaccare con più uomini perché il Porto è attaccabile. La partita è complicata, Conceicao ti mette in difficoltà».