Padovan: “Messi in Italia? Impossibile, per qualsiasi squadra. Ronaldo…”

Giancarlo Padovan, ospite in studio su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter vittoriosa nella serata di ieri contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Un’analisi, inoltre, sul possibile arrivo di Lionel Messi in Italia

IMPOSSIBILE – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Obiettivi stagionali Inter? Conte voleva vincere lo scudetto, non glie lo aveva chiesto nessuno. Nuove maglie? Sono tradizionalista, mi piacerebbero le righe verticali. Messi? Io ai sogni non credo, la disillusione è troppo grave. Marotta fa bene a ribadire che è un giocatore impossibile non per i nerazzurri, ma per una squadra italiana in questo momento. Io ero uno di quelli che dubitava sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma si trattava di cifre più abbordabili. Ronaldo voleva andare via da Madrid, Messi vuole sentirsi più importante a Barcellona».