Padovan: «Marotta è inarrivabile ma Giuntoli è sulla buona strada!»

Padovan mette a confronto il profilo dell’Amministratore Delegato dell’Inter con quello del nuovo Direttore Sportivo della Juventus. Il giornalista, nel corso dell’intervento su Radio Sportiva, ha espresso il proprio parere su Marotta e Giuntoli.

GRANDEZZA – Giancarlo Padovan non ha dubbi sulla bravura dell’Amministratore Delegato dell’Inter. Di seguito il paragone con il nuovo arrivato in bianconero Cristiano Giuntoli: «Sono un grande estimatore di Marotta e sono anche suo amico. Però non mi sembra che servano tanti Giuntoli per fare un mezzo Marotta. L’Amministratore Delegato dell’Inter è di un’altra dimensione e ha dimostrata la sua grandezza in più esperienze, anche precedenti a quella nerazzurra. Il Direttore Sportivo nerazzurro resta inarrivabile ma Giuntoli è sulla buona strada. Non è il nuovo Marotta ma può diventarlo».