Padovan: “Lukaku una conferma, Inter vincerÃ  lo scudetto! De Paul…”

Padovan: “Lukaku una conferma, Inter vincerà lo scudetto! De Paul…”

L’Inter domani sfida il Crotone a San Siro alle ore 12.30, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Giancarlo Padovan – ospite di “Super Weekend”, in onda su “Sky Sport 24” – dice la sua sulle voci di mercato riguardanti De Paul e sulle chance scudetto dei nerazzurri di Conte

QUALITÀ – L’Inter si prepara alla sfida con il Crotone, ma il tema degli ultimi giorni è anche il mercato. Giancarlo Padovan dice la sua su Rodrigo De Paul, vecchio pallino nerazzurro: «Bisognerebbe provarlo in una grande squadra perché cambia tutto: aspettative, richieste, compagni. Solo quando sarà all’Inter piuttosto che al Milan o alla Juventus si potrà sapere se ha la mentalità, più che i piedi e la tecnica, per diventare fuoriclasse. Per me è un giocatore di straordinaria qualità. Da una parte capisco l’Udinese che vuole tenerlo, dall’altra se fossi il giocatore fremerei perché andare via penso sia una aspirazione legittima per un giocatore della sua qualità».

CONFERME – Padovan parla anche di Inter-Crotone e del ritorno di Antonio Conte al 3-5-2 (QUI le ultime sulla formazione): «È il suo sistema di gioco preferito: non c’è più il trequartista ed è il modulo che lo ha fatto vincere di più. Domani con il Crotone non dico che l’Inter possa giocare agevolmente, sono discorsi senza pratica, poi in campo bisogna andare. È vero che il Crotone gioca a viso aperto e fuori casa fa delle grandi partite, quindi non è detto che domani sia la vittima sacrificale. Certo, le differenze tecniche sono tali e tante per cui pensi che il risultato possa essere a favore dei nerazzurri. Quali sono le conferme? Penso che Romelu Lukaku sia una conferma e penso che anche domani possa farlo vedere. Lukaku è l’uomo decisivo della squadra che secondo me vincerà lo scudetto».