Padovan: «Lukaku serata magica. Contesto conta, Belgio e Inter…»

Romelu Lukaku è tornato finalmente a timbrare il cartellino anche con il suo Belgio. Giancarlo Padovan ha analizzato il suo momento su Sky Sport, sottolineando le differenze tra la nazionale e l’Inter.

DIFFERENZE – Le differenze tra Belgio e Inter sono tante, Giancarlo Padovan lo fa notare parlando dell’attaccante: «Oggi il Belgio ha giocato una grande partita, ha giocato molto sulle fasce e ha cercato in profondità Lukaku. Nell’ultima partita l’Inter non gli ha dato la stessa assistenza. I gol fatti con la Svezia non sono difficili, ma il contesto conta ed è diverso. Il Belgio è più squadra, propositiva e organizzata dell’Inter, così l’attaccante ne risente in positivo. La serata è stata magica, farne tre è importante e può sbloccarlo psicologicamente. Il Lukaku visto in Italia è afflitto, affranto e può essersi liberato di qualche fantasma».