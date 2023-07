Padovan: «Lukaku? Fossi l’Inter ci scommetterei! Thuram bel colpo»

Padovan fa il punto della situazione sul mercato offensivo dell’Inter. Il giornalista, chiamato a rispondere alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva, si sofferma sul colpo Thuram e sul valore di Lukaku.

QUESITO – Giancarlo Padovan esprime la propria opinione su alcune questioni di mercato che riguardano l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Se vale la pena spendere tutti questi soldi per Romelu Lukaku? Non lo so. Escludendo la finale di Champions League, in cui era nelle traiettorie sbagliate nel momento sbagliato, ha fatto un buon finale di stagione. Bisogna andare a vendere Onana per 50, 60 milioni di euro e questo vuol dire dover andare a trovare un portiere buono, tanto per cominciare. Poi, siamo sicuri che Lukaku sia tornato ad essere quello del primo anno con Antonio Conte? Questo è un grande punto di domanda ma io comunque ci scommetterei, stando alla voglia che ha il giocatore di restare all’Inter. Visto anche l’interesse della Juventus di cui si parla nelle ultime ore, alla quale il giocatore non andrà mai, mi viene da pensare che Lukaku non sia alla frutta come crede qualcuno. Marcus Thuram è un buon attaccante, lo volevano in tanti e l’Inter è stata brava ad accaparrarselo. Il suo contratto è molto pesante e lui li ripagherà, sono certo di questo. Se ne parla poco perché si parla tanto di Lukaku. Ma ricordo che l’Inter ha perso tanto con la cessione di Dzeko. Thuram deve fare il Edin Dzeko della situazione, sempre che Lukaku rimanga, altrimenti ci vuole anche un altro attaccante. La questione Lukaku non è così semplice e lineare come si pensa. Le ultime dichiarazioni di Pochettino sono preoccupanti in chiave Inter perché non mi sembra che il Chelsea abbia voglia di regalarlo».