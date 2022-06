Padovan: «Lukaku, Inter in corsa per lo Scudetto! Dybala? Non al centro»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’affare Lukaku-Inter. Nerazzurri in netta corsa per lo Scudetto. Poi una considerazione su Dybala

OPERAZIONE FORTE − Padovan commenta il grande ritorno di Lukaku: «Il ritorno di Lukaku rimette l’Inter in corsa per lo Scudetto. Operazione clamorosa, la più forte. Arrivano i suoi gol e i tanti assist nonché un tipo di gioco che può esaltare la profondità del belga. Acquisto importante e significativo. Dybala? Non sarebbe neppure all’Inter al centro del progetto come lui ama essere. A meno che non vada via Lautaro Martinez, sicuramente ci sarà qualche offerta su di lui ma l’Inter non credo abbia l’intenzione di cederlo. Poi c’è anche Correa, Dzeko lo vedo con un piede fuori».