Padovan: «Lukaku fenomenale per le ripartenze. Per l’Inter prova»

La formazione dell’Inter sarà un rebus per le prossime due settimane, Giancarlo Padovan anticipa le possibili scelte di Simone Inzaghi in finale di Champions League su Sky Sport.

SCELTE – Padovan azzarda sulla finale di Champions League per l’Inter: «Inzaghi non è irrazionale se schiererà Lukaku. Per le ripartenze Lukaku è fenomenale, bastano i due gol segnati e propiziati contro l’Atalanta. Il movimento che fa con Lautaro Martinez è straordinario. Credo che Inzaghi abbia fatto una prova generale per la finale di Champions League, l’unica eccezione era D’Ambrosio al posto di Darmian. Non ci saranno Skriniar o de Vrij. Mkhitaryan partirà dalla panchina, uno ancora infortunato non si rischia. L’allenatore affronterà la finale come l’ha preparata ieri».