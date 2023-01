Padovan: «Lukaku un fallimento, torni da dove è venuto. Tempo finito»

Non arrivano commenti di stima per l’Inter di Simone Inzaghi dagli studi di Sky Sport. Giancarlo Padovan ha parlato così della situazione dei nerazzurri, della partita di oggi e del caso Romelu Lukaku.

DELUSIONE – Giancarlo Padovan, giornalista in diretta dagli studi di Sky Sport, ha parlato così dei problemi attuali dell’Inter: «L’Inter ha tanto bisogno di punti, viene da una sconfitta inopinata in casa contro l’Empoli. Dovrebbe ripartire ma ci sono incognite, il discorso di Milan Skriniar ha disturbato e penalizzato la quiete nerazzurra. Le seconde linee sono un problema grave: siamo in presenza di due velocità. I titolari garantiscono altri risultati, l’Inter ha anche un problema di gioco. I nerazzurri non sanno esprimere il gioco più adatto alle loro necessità. Con l’Empoli anche in 10 contro 11 ci si aspetta di più, non la puoi affatto perdere».

FLOP – Il giornalista ha poi commentato la situazione di Matteo Darmian, ma soprattutto di Romelu Lukaku: «Darmian gioca in un ruolo non suo, è un giocatore di fascia e lì dovrebbe rimanere. Questo cambio mi lascia perplesso, anche se lui è polivalente, affidabile e fedelissimo di Simone Inzaghi. Non vedremo più il vero Lukaku, siamo a fine gennaio basta. Nonostante manchino ancora 4 mesi, ormai la stagione è andata anche per quello che dice la classifica. Il ritorno di Lukaku è stato un fallimento, l’aver giocato poco ha portato a tanti infortuni e torni da dove è venuto perché all’Inter questo giocatore non serve».