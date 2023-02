Padovan: «Lukaku tornato decisivo. Inter, bisogna controllarsi»

In vista della sfida di domani contro il Bologna, in casa Inter ci si gode ancora la vittoria di mercoledì in Champions League contro il Porto. Di questo ha parlato a Sky Sport il giornalista Giancarlo Padovan, soffermandosi sulla prestazione di Romelu Lukaku e sui diverbi in campo tra i giocatori

DECISIVO – Giancarlo Padovan ha elogiato Romelu Lukaku per la sua prestazione in Inter-Porto: «Lukaku è tornato nel momento decisivo e in modo convincente. Secondo me è anche più magro, brillante e rapido nei movimenti. Più vicino a quel giocatore ammirato con Antonio Conte, che aveva fatto sognare gli interisti e aveva portato ai compagni lo scudetto. Deve confermarsi e mostrare tutta la sua forza ed esplosività. Sa che in questo periodo si gioca la conferma e che per la squadra è il momento decisivo perché arrivare ai quarti di finale di Champions League è un grande risultato. Da questo punto di vista Lukaku è indispensabile anche perché è calato Dzeko».

DIVERBI – Padovan ha poi fatto il punto sui diverbi tra i giocatori dell’Inter nelle ultime partite: «I giocatori devono controllarsi, non dovrebbero vedersi queste scene. Devono essere più misurati e controllati. Si sa che la tensione della partita è elevatissima e magari si perde il controllo. Sono dei grandi professionisti però e il professionismo si nota anche dalla misura. Onana è stato determinante, se il Porto va in vantaggio forse le cose cambiano e non di certo in meglio. È una squadra complicata da affrontare perché ti gioca addosso e non dilata mai gli spazi».