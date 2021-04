Padovan: «L’Inter ha già vinto lo scudetto. Col Sassuolo un risvolto»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, impegnata domani contro il Sassuolo a San Siro. Secondo il giornalista, il discorso scudetto in Serie A è chiuso

CHIUSO – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito dell’Inter, attesa domani dal match contro il Sassuolo. Secondo il giornalista il discorso scudetto, in Serie A, è chiuso. Non manca, però, una critica alla squadra di Conte: «L’Inter ha vinto lo scudetto, oramai non ci sono più dubbi e nessun rivale. Partita con il Sassuolo? Avrà un risvolto, più per una questione legata alla qualità del gioco che per la classifica. I nerazzurri vincono ma non sono belli».