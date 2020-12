Padovan: “L’Inter deve vincere e vincerà. Biscotto? Io non ci credo”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della prossima sfida di Champions League che vedrà l’Inter impegnata contro lo Shakhtar Donetsk sperando che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non pareggino

NESSUN BISCOTTO – Padovan non crede al biscotto di Madrid ed è convinto che la squadra di Conte vincerà la sua partita: «Non dipende solo dall’Inter, ma come Conte ha detto ieri sera mi sorprenderebbe se le due squadre avversarie facessero il cosiddetto biscotto. Non è che non ci cedo, perché a volte è successo, ma ci deve essere una condizione tale che l’Inter vada in vantaggio di diversi gol e dall’altra parte si mettessero d’accordo. Poi sono due squadre di grande storia e trucchetti del genere non dovrebbero farli. Si diceva però che nemmeno Svezia e Danimarca non guardavano a queste cose, ma quando hanno dovuto farlo contro l’Italia lo hanno fatto. Io credo che l’Inter vinca, poi si vedrà. Vincendo sei comunque in Europa, è poco, non è quello che vuole Conte. L’Inter non ha scampo, deve vincere e secondo me vincerà».