Padovan: “L’Inter deve scacciare le nubi, piÃ¹ colpe sue che meriti altrui”

Padovan: “L’Inter deve scacciare le nubi, più colpe sue che meriti altrui”

L’Inter questa sera torna in campo contro il Verona per cancellare la sconfitta contro il Bologna. Il commento di Giancarlo Padovan dagli studi di “Sky Sport”

CACCIARE LE NUBI – L’Inter questa sera è chiamata al pronto riscatto: «L’Inter non si porta via da casa niente, è una squadra chiamata a scacciare le nubi che ogni tanto addensa su sé stessa più per colpa sua che per merito degli avversai. Senza nulla togliere al Bologna che ha giocato una partita straordinaria domenica».