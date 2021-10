Padovan: «Lazio-Inter sarà partita apertissima. Inzaghi avvantaggiato»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione ‘Il calcio è servito’, ha parlato della gara di sabato tra Lazio-Inter che sarà molto aperta ma Inzaghi avrà un vantaggio rispetto a Sarri

PARTITA − È la settimana della trasferta romana per i nerazzurri. Padovan ha analizzato così la sfida dell’Olimpico: «L’Inter dovrebbe superare il banco di prova e vincere, stessa cosa la Lazio. Partita apertissima, molto tattica. Avvantaggiato Simone Inzaghi per il gioco di ripartenza. Fatico a vedere la Lazio che controlli la gara per tutta la partita, Maurizio Sarri non ha ancora inculcato il proprio dogma alla squadra».