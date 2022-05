Padovan: «Lautaro Martinez vuole restare. Mercato Inter? Serve questo»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene che Lautaro Martinez voglia restare all’Inter. Poi da qualche consiglio sugli acquisti

COSA SERVE − Padovan elenca ciò che manca ai nerazzurri per fare un salto di qualità: «Diciamo una bella ambizione quella di Inzaghi dicendo che vorrebbe rigiocare la gara col Liverpool. Punta in alto, sa che la sua Inter è già vicina al livello del Liverpool. Cosa è mancato? Ad un certo punto i gol degli attaccanti. Gli serve un centrale di difesa, un esterno se va via Perisic anche se ha preso Gosens. Gli serve Dybala che è fantasia, inventiva, attaccante, trequartista e può essere complementare agli attaccanti che ha già. Lautaro Martinez sta facendo degli investimenti familiari che indicano che lui vorrebbe restare a Milano. Ma ha mercato e l’Inter qualcuno lo deve cedere perché la sostenibilità dell’Inter si fonda sulle cessioni».