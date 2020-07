Padovan: “Lautaro Martinez? Non ho dubbi, rimarrà all’Inter. Lukaku…”

Giancarlo Padovan, ospite in studio su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter ed in particolare della coppia d’attacco dei nerazzurri formata da Lautaro Martinez e Lukaku. Secondo il giornalista l’attaccante argentino rimarrà alla corte di Antonio Conte

PERMANENZA – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito di Lautaro Martinez e della sua possibile permanenza all’Inter. Com’è noto, infatti, sulle tracce dell’attaccante argentino c’è da tempo il Barcellona: «Lautaro e Lukaku? Una coppia che non si può scindere. Resteranno per l’Europa League e per il prossimo campionato. Non ho dubbi sul fatto che l’argentino rimarrà all’Inter e non andrà al Barcellona».