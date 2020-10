Padovan: “Lautaro Martinez? Non è sereno. Le voci di mercato…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Lautaro Martinez, reduce da delle prestazioni in campo non brillanti. Ecco le sue parole

NERVOSO – Padovan parla a proposito di Lautaro Martinez e del suo momento con la maglia dell’Inter: «Forse è ancora ostaggio delle voci di mercato di quest’estate. Quando ti cerca il miglior giocatore del mondo (Lionel Messi, ndr) è difficile rimanere sereni. Adesso sembra arrabbiato con se stesso perché non riesce a fare bene. Non riesce ad andare in gol e ad essere sereno. Potrebbe fare di più, ma non è sereno».