Padovan: «Lautaro Martinez lì deve segnare! Inzaghi? Ha ragione»

Il giornalista Giancarlo Padovan, su Sky Sport, ha detto la sua opinione sul momento di crisi che l’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo: le parole su Lautaro Martinez e non solo.

PROBLEMA GENERALE − Giancarlo Padovan, nel corso del programma “La Casa dello Sport” su Sky Sport, ha detto la sua sull’Inter e sul momento di crisi evidente che il club nerazzurro sta vivendo (vedi articolo): «Quello dell’Inter è un problema generale. Gli attaccanti hanno le loro colpe. Lautaro Martinez quando entra quel gol deve farlo. Lì deve segnare! Sennò a cosa serve. Romelu Lukaku è arrivato veramente a un centimetro dal gol: si vede che il giocatore sta bene ed è in forma. Ha ragione Simone Inzaghi a dire che non ha mai visto una cosa del genere. Perché è raro vedere un dominio così netto e produrre un solo gol. Ma l’Inter deve essere più cinica e deve capitalizzare le occasioni. Ci si aspetta qualcosa in più dagli attaccanti perché il gol ieri l’ha fatto Robin Gosens. Ma non è solo colpa loro. L’Inter ha fatto bene con la Juventus e in Champions League. Ma spero faccia bene anche con il Benfica che viene da una sconfitta contro il Porto. Ma non sbaglia due partite consecutive. Affrontare il Benfica, che gioca e segna e che è prima nel campionato portoghese, è un elemento di preoccupazione».