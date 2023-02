Padovan: «Lautaro Martinez carico dopo il Mondiale! Ora giocatore maturo»

Giancarlo Padovan direttamente dagli studi di Sky Sport, si complimenta con Lautaro Martinez sottolineando le sue prestazioni viste in campo con l’Inter dopo la conquista del Mondiale con l’Argentina.

CRESCIUTO – Padovan elogia l’attaccante argentino sottolineando la sua crescita dopo il Mondiale: «Lautaro Martinez è tornato dal Mondiale caricato e gratificato perché vero che non ha fatto gol, ma ha segnato su rigore con gol importanti per l’Argentina. È un giocatore maturo, con la continuità dai sicurezza ai tuoi compagni. Tutto questo deriva dal Mondiale: diventare campioni del Mondo o provoca la sindrome dell’appagamento che porta a montarsi la testa oppure ti dà un grande stimolo per dimostrare questo appellativo. Lui tutte le volte che è chiamato in causa ci dà questa prova».