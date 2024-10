Padovan: «Lautaro Martinez? Oggi l’attaccante non si misura coi gol»

Padovan parla a favore di Lautaro Martinez, che è ritornato a segnare con l’Argentina e adesso ricomincerà a farlo pure con l’Inter.

PRESTAZIONE – Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport, si è concentrato su Lautaro, capitano dell’Inter: «Lautaro Martinez si è decurtato le vacanze, è tornato di corsa per fare una preparazione un pochino affrettato, quindi ha fatto dei sacrifici e probabilmente li ha un po’ pagati. Ma sta tornando sui suoi livelli, tornerà a fare tanti gol. E’ un giocatore che ti assicura i gol e soprattutto ha la prestazione. La prestazione c’è sempre, il calcio oggi non misura più l’attaccante per il numero dei gol. Faccio l’esempio di Romelu Lukaku, che si fa apprezzare non tanto per i gol ma per gli assist che riesce a fare».