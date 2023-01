Padovan: «KO del Napoli ininfluente, peso sull’Inter! Lukaku ora o mai più»

Padovan ha detto la sua su Inter-Napoli. Gara che peserà soprattutto per i nerazzurri, obbligati a vincere. Poi su Lukaku, si esprime con perplessità

PESO PER I NERAZZURRI − Giancarlo Padovan sottovaluta il peso della partita per gli azzurri: «Il Napoli ha tre risultati su tre, perché se anche disgraziatamente perdesse non cambierebbe nulla. In ogni caso ci saranno altre quattro giornate per arrivare al giro di boa e può ricostruire il suo gap. Il Napoli è la squadra più forte, se dovesse perdere non cambierebbe nulla. Vincerà lo Scudetto. L’Inter ha la vittoria a tutti i costi, il Napoli può anche gestire. Può far vedere che è la capolista meritevole, vuole confermare che è da sola e non ce né per nessuno. L’Inter non solo deve vincere stasera, ma non può più sbagliare. Io non vedo una lotta per lo Scudetto bensì un monologo».

NON SPOSTA − Poi una considerazione di Padovan sull’attaccante belga: «Lukaku adesso o mai più. Si è parlato tanto di quando lui non abbia fatto, anche per gli infortuni. Ha fatto anche un pessimo Mondiale. Può spostare tanto se si avvicina al Lukaku di due anni fa, quello di oggi non sposta niente. Anzi può fare regredire l’Inter».