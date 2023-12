Padovan: «Juventus, troppo poco per sfidare l’Inter! Alla lunga…»

Ad ogni turno di Serie A la Juventus tenta di restare al passo dell’Inter. Giancarlo Padovan, però, avanza qualche perplessità per il futuro dei bianconeri in campionato.

NON BASTA – Quanto ancora durerà il duello fra Inter e Juventus in campionato? Giancarlo Padovan, nello studio di Sky Sport 24, prova a dare una risposta: «Juventus, alla lunga non può andarti sempre bene. Perché c’è da dire che queste partite le vanno sempre bene. Vincere di corto muso delle volte ti riesce ma ci sarà il giorno in cui non ti riuscirà più. Anche a Monza stava capitano, poi c’è stata la grande iniziativa di Rabiot che ha portato al gol di Gatti. Mentre quando vedi l’Inter vedi una squadra strutturata, brillante, che segna, che difende, che gioca, quando vedi la Juventus vedi una squadra che segna un gol e poi erige un muro e gioca a difendere. Lo fa bene, con ordine e organizzazione ma difende e non gioca più. Troppo poco complessivamente per dire “sfido l’Inter”. La Juventus è lì vicino ma non la sfida».