Padovan: “Juventus-Inter, preferisco i nerazzurri! Conte ha l’arma Eriksen”

Condividi questo articolo

Padovan è stato ospite negli studi di “Sky Sport 24”. Il giornalista ha presentato Juventus-Inter di domani sera, facendo un pronostico a favore dei nerazzurri di Conte

PRESENTAZIONE DI JUVENTUS-INTER – Così Giancarlo Padovan: «L’aspetto tattico sicuramente è quello che mi intriga di più. Abbiamo un 3-5-2 non conservativo di Antonio Conte e un 4-4-2 o 4-3-3 con il quale Maurizio Sarri vorrebbe condurre sempre la partita. Cosa che gli è riuscita poche volte in questa stagione. Mi intriga anche vedere quale delle due coppie sarà più esplosiva, se Lautaro Martinez e Romelu Lukaku o Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. I due attaccanti nerazzurri si integrano molto felicemente, forza e velocità. Secondo me si fa preferire la coppia dell’Inter, come personalmente preferisco l’Inter se dovessi sciogliere un pronostico. Gonzalo Higuain? In panchina lui e Douglas Costa possono cambiare la partita, quindi la Juventus ha più risorse in panchina. Però i nerazzurri hanno Christian Eriksen in panchina, perché dovrebbe giocare Matias Vecino. Io penso che giocherà a prescindere dal risultato, anche in caso di risultato di vantaggio Conte non fa una partita difensiva. A un certo punto lo metterà per cercare il raddoppio o anche il fraseggio e la costruzione, perché è bravo a fare tutto. In una partita come questa che potrebbe anche essere bloccata, anche i tiri da fuori sono una soluzione cercata».