Padovan: «Juventus-Inter, oggettiva sproporzione. La squadra più forte»

Giancarlo Padovan ha parlato del big match in programma questa sera tra Juventus e Inter dicendo la sua sulle due squadre.

JUVENTUS-INTER – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Padovan. «Pareggio non serve a nessuno? No, non serve a nessuno. Sono fuori tutte e due se pareggiano. Fuori da una corsa che vede il Napoli non perdere mai punti. Ne ha persi due col Lecce ma tanto tempo fa, ormai ce ne siamo dimenticati. Ma questo Napoli vince sempre. Quindi, primo: bisogna vincere. Secondo: non so ovviamente quale delle due squadre possa vincere ma certo, se l’Inter non coglie questa occasione, si condanna automaticamente a un campionato di rincalzo, da posizione nobile, se ci riuscirà, da seconda/terza/quarta ma non certo da scudetto perché qui serve vincere, serve vincere anche bene. La Juventus, per me, io non lo dico con acrimonia, ma dico che farà quello che potrà».

LA SQUADRA PIÙ FORTE – Padovan ha aggiunto su Juventus-Inter. «Esattamente quello che ha potuto con il PSG. Per me, ha giocato una discreta, media, buona partita con i giovani che saranno e devono essere il futuro di questa squadra e di questa società, però è chiaro come con il PSG ha perso, secondo me, secondo logica, guardando le forze in campo, dovrebbe soccombere anche stasera. Dovrebbe, non perché lo voglio, lo desidero o lo penso, ma perché è oggettiva la sproporzione tra i titolari dell’Inter e quelli della Juve. È vero che rientra Bremer, è vero che rientra Danilo, è vero che in panchina va Di Maria e Vlahovic, ma non sappiamo se Vlahovic è utilizzabile o no, lo sapremo tra poco. Insomma mi sembra che sia una squadra a cui mancano 6/7/8 elementi importanti, non possa pretendere di vincere. Io penso che la Juve voglia e pretenda di fare una buona partita, alla pari con l’Inter, ma che l’Inter oggettivamente in questo momento sia più forte e chi non ha nessun risultato oltre la vittoria è proprio l’Inter».