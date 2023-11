Padovan: «Juventus, Inter nettamente superiore. Scontro diretto finirà…»

Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus, in questo momento in testa al campionato, e avversaria dell’Inter nella prossima giornata di Serie A.

SCONTRO DIRETTO – Queste le parole di Giancarlo Padovan su Sky Sport 24 riguardo la Juventus che nella prossima giornata del campionato di Serie A affronterà l’Inter. «Lo scontro diretto dirà la verità perché finora la verità non è stata detta in quanto la Juve ha affrontato anche delle squadre forti (la Lazio, il Milan, la Fiorentina) però le dirette antagoniste deve ancora affrontarle. Mi riferisco all’Inter, che affronta il 26 di novembre, e mi riferisco anche al Napoli, che lo affronta in casa, ma non in dicembre, e quindi c’è da vedere cosa farà lì perché io ritengo, almeno come opinione personale, che la forza dell’Inter sia nettamente superiore a quella della Juventus e quindi che lo scontro diretto finirà in un solo modo, che non dico ma si capisce».

MIRACOLO – Padovan ha aggiunto. «Detto questo, la Juventus in testa, seppur per la seconda volta, seppur per una mezza giornata come l’altra volta, è un miracolo. È un miracolo di Allegri che gioca, secondo me, un calcio asfittico e arcaico, ma porta a casa sempre il risultato. Anche ieri non era facile, secondo il mio punto di vista. L’ha sbloccata con 2 difensori, e non è un peccato né è vietato farlo. È una squadra che ha degli ottimi attaccanti, quattro attaccanti ottimi, nessuno segna (altra ragione per cui è un miracolo che la Juve sia lì) e in questo miracolo la firma è di Allegri. Poi Allegri, quando dice: “Non siamo da scudetto. L’Inter è più attrezzata”, dice la verità, non si sta prefigurando, non sta mettendo le mani avanti».

OGGETTIVO – Padovan ha spiegato. «È obiettivo, è oggettivo che è così e quindi la Juve arriverà nelle prime quattro, magari seconda, magari terza, ma, per me, sicuramente non vince lo scudetto. Ma ho detto perché: il centrocampo è un centrocampo molto mediocre (ieri addirittura con l’assenza di Rabiot è diventato quasi insufficiente). In difesa ci sono gli uomini contati perché 2 sono infortunati ed è stato rispolverato Rugani che sta facendo benissimo, è una rivelazione ma non possiamo scoprirlo dopo 8 anni. Cioè, se lo scopriamo dopo 8 anni, qualcosa non ha funzionato oppure appunto si è dischiuso con un fiore in primavera e sta abbagliando tutti. Chiudo dicendo che a centrocampo non ci sarebbe dovuto essere McKennie (dovevano darlo via, era un esubero, era in più). Con le assenze di Pogba e di Fagioli è diventato un titolare inamovibile sia che giochi sull’esterno di destra, sia che giochi mezzala».