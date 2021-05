Padovan: «Juventus-Inter decisa da Calvarese! Ronaldo? Non l’ho visto»

La sfida tra Juventus e Inter sta facendo ancora discutere, in particolare riguardo al rigore decisivo di Cuadrado (vedi video). Giancarlo Padovan – ospite negli studi di “Super Weekend”, in onda su “Sky Sport” – dice la sua sull’arbitraggio di Calvarese. Di seguito le sue dichiarazioni

LONTANA – La Juventus ieri ha battuto l’Inter, ma secondo Giancarlo Padovan la squadra di Andrea Pirlo è lontana dalla sua vera natura: «Se ieri si è vista la vera Juventus? Un pochino di più rispetto alle partite precedenti, certamente più che a Udine. Considerato anche che l’avversario era un avversario di valore, però io non ho visto Ronaldo. L’ho visto quando ha tirato il rigore, che ha sbagliato. Per il resto niente. Poi è stato sostituito, ma non perché Pirlo è diventato coraggioso all’improvviso».

DECISIVO – Padovan poi affonda il colpo sulle scelte arbitrali: «La partita per me è stata decisa più da Calvarese che dalla Juve, innanzitutto perché il calcio di rigore è piuttosto dubbio, forse era meritevole del VAR. In tutti gli episodi non ha mai deciso l’arbitro ma sempre il VAR e quando è così la presenza del direttore di gara è azzerata, è stata quasi simbolica ma alla fine decisiva perché ha assegnato un rigore alla Juve sul quale secondo me c’è qualche dubbio perché Cuadrado salta Perisic ma va a cercarlo. Il contatto c’è ma che entità ha questo contatto? Secondo me non decisivo. Addirittura mi sembra che sia quasi Cuadrado ad andare a cercare il contatto con Perisic».