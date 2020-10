Padovan: “Italiane in Europa da 8, la prestazione dell’Inter…”

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha dato un giudizio sulle prestazioni delle italiane nel primo turno delle Coppe Europee aggiungendo un commento sull’Inter bloccata sul pareggio dal Borussia Mönchengladbach

PROMOSSE – Padovan promuove sostanzialmente le italiane impegnate nelle coppe, Inter compresa: «Do un 7,5/8, come voto generale. L’unica perplessità è la sconfitta interna del Napoli che era imprevedibile. Il pareggio dell’Inter continuo a giudicarlo buono, non come risultato, ma come prestazione».