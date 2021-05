Padovan: «Italia? Tra Sensi e Cristante uno dei due sta meglio»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, non ha dubbi riguardo uno dei ballottaggi di Roberto Mancini per l’Italia che affronterà Euro 2020: tra l’interista Sensi e il romanista Cristante dovrebbe essere il nerazzurro ad essere escluso per un discorso di condizione fisica.

UNA SCELTA – Padovan, se fosse al posto di Mancini, non avrebbe dubbi nel lasciare a casa Sensi. Il centrocampista dell’Inter è reduce da due anni travagliati e non può dare garanzie dal punto di vista fisico: «Io sinceramente lascerei Sensi e porterei Cristante. Non mi pronuncio sul valore del giocatore che è elevatissimo, ma uno dei due sta meglio. Cristante sta meglio di Sensi Pellegrini ha recuperato da poco, Verratti non ha del tutto recuperato, il Commissario Tecnico ha bisogno di efficienza».