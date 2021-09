Padovan: «Italia, Bastoni ben venga! Ha dei mezzi eccezionali»

Bastoni ha giocato novanta minuti nella partita fra Italia e Lituania, finita 5-0 (vedi articolo). Giancarlo Padovan, parlando a Sky Sport 24, sottolinea le qualità del difensore dell’Inter.

RICAMBIO GENERAZIONALE – Giancarlo Padovan ritiene si debba pensare a qualche cambio nelle gerarchie dell’Italia: «Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non sono eterni e non si può chiedere siano sempre all’altezza. Certo, sono bravissimi e sono stati trascinatori agli Europei, ma l’eternità non esiste calcisticamente. Allora io dico ben venga Alessandro Bastoni, che è un giocatore che non a caso ha fatto gli Europei. Roberto Mancini se l’è portato e lo sta gestendo: difendere a due centrali, ossia in una difesa a quattro, è molto più rischioso anche perché Mancini gioca alto. Le giocate dietro degli attaccanti sono molto pericolose, però è un ragazzo intelligente, molto propositivo, che si applica e con dei mezzi eccezionali».