Padovan: «Inzaghi, è mancata duttilità. Sistema di gioco prevedibile»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato di Juventus-Inter, big match in programma questa sera alle 20:45. Non mancano le critiche a Simone Inzaghi

LIMITE – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Juventus-Inter? Se gioca Morata mi aspetto sia lui ad andare a disturbare Brozovic in fase di costruzione. Inzaghi? Doveva avere più duttilità. Lui il 3-5-2 non lo cambia, ma in questo senso ha un limite. Si da la patente di integralisti agli allenatori zonisti, in questo caso si può dare anche a Simone, che non cambia. Inventare una soluzione, anche all’interno del 3-5-2, che sia tattica. Ad esempio un Calhanoglu tra le linee. Però un qualcosa di diverso da un sistema di gioco che è diventato prevedibile».