Padovan: «Inzaghi criticato da Sacchi, il gioco dell’Inter è infatti scadente!»

Padovan critico nei confronti del gioco dell’Inter e su Simone Inzaghi. A detta sua, l’espressione di gioco dei nerazzurri non è brillante, ma anzi scadente

GIOCO SCADENTE − In collegamento su Radio Sportiva, Giancarlo Padovan si esprime sull’operato attuale di Inzaghi: «Sul gioco dell’Inter in tanti si sono espressi in modo negativo su Simone Inzaghi. Uno fra tutti Arrigo Sacchi. Uno dei più critici del non gioco dell’Inter. Per Inzaghi non è un momento facile, sia per i risultati che per l’espressione di gioco che è scadente, non è brillante».