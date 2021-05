Padovan: «Inzaghi è ambizioso. Inter, una sola cessione big»

Giancarlo Padovan – giornalista sportivo – è intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” dove ha parlato dell’arrivo di Simone Inzaghi e delle possibili cessioni prestigiose dell’Inter.

FUTURO NERAZZURRO – Giancarlo Padovan ha parlato in questo modo della differenza tra Inzaghi e Conte e del possibile mercato in uscita dell’Inter: «La bilancia va un po’ giù perché Inzaghi non ha vinto quanto Conte. Però è ambizioso, ha fatto bene e in presenza della Juventus acchiappa-tutto ha vinto di più. Nulla di straordinario, certo, ma ha battuto i bianconeri e ha tenuto loro testa. Ricordiamo che lo scorso anno senza la pandemia la Lazio avrebbe anche vinto lo Scudetto. Inzaghi dovrà cambiare poco perché il sistema di gioco è lo stesso e secondo me se ne andrà un solo giocatore importante, magari Achraf Hakimi più che Lautaro Martinez. Sugli esterni è più facile trovare qualcuno».