Padovan: «Inter, tre punti o passaggio difficile! Mi sorprende una scelta»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, attesa questa sera dalla sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen.

PRESSIONE – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Viktoria Plzen-Inter? Mi sorprende la scelta di lasciar fuori Lautaro Martinez. Non mi sorprende la scelta del portiere (Onana favorito su Handanovic, ndr). Serve una vittoria e per raggiungerla ci vuole una prestazione completamente diversa da quella vista col Torino che ha messo l’Inter alla frusta. Però stasera bisogna tornare a casa con i tre punti altrimenti le possibilità di passare il turno in un girone così difficile si riducono a pochissimo».