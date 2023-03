Padovan: «Inter, rosa superiore al Napoli. Occhio alle gare secche»

Ospite come opinionista negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha analizzato i prossimi impegni dell’Inter tra campionato, Champions League e campionato. Soffermandosi anche sul rendimento di Simone Inzaghi.

SUPERIORITÀ – Giancarlo Padovan ha analizzato così le possibilità dell’Inter nei prossimi impegni: «Come rosa, per me, è superiore anche al Napoli. Ma non come rendimento, visto che è a 18 punti. Non esiste per una squadra competitiva. Capisco le critiche che sono state mosse a Simone Inzaghi, ma sarei prudente. Lui è un allenatore da partita secca. Da qui alla fine, guarda caso, ci sono più partite secche che di campionato. Penso che di riffa o di raffa andrà in Champions League, ma le vere partite importanti sono quelle con il Benfica e con la Juventus in Coppa Italia. Penso che la rosa ci sia per questo tipo di partite».

SOSTITUTO – Padovan ha poi chiuso la sua analisi con le possibilità dell’Inter di sostituire Inzaghi sulla panchina dalla prossima stagione: «Lo scorso anno lo scudetto è stato regalato, sono discorsi che affronterà la società. Una società non così ricca per andare a ingaggiare un’alternativa, men che mai se questa alternativa si chiamasse Conte».