Padovan: “Inter sta costruendo squadra da scudetto. Vidal e Kolarov…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato del prossimo campionato di Serie A, di cui oggi è stato sorteggiato il calendario. L’Inter, secondo il giornalista è la favorita per lo scudetto. Unica rivale, al momento, la Juventus

RIVALE – Secondo Padovan l’Inter sta costruendo una squadra da scudetto. La Juventus è la squadra che contenderà il titolo ai nerazzurri: «Inter-Juventus alla penultima sarà partita scudetto. Quest’anno per me la favorita è l’Inter, ma la Juventus è la squadra che contenderà il titolo ai nerazzurri. Sono le due squadre che si stanno attrezzando meglio alla lotta scudetto. L’Inter sta costruendo una squadra da scudetto. È una squadra che farà sicuramente bene, ha un calendario equilibrato. Con la Lazio, alla terza giornata, arriva il primo crash test per i nerazzurri. Sul mercato sta facendo molto bene, l’arrivo di Vidal e Kolarov vuol dire che si vuol vincere subito».