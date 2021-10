Padovan: «Inter-Sheriff sfida decisiva per un motivo. Dopo la Lazio…»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, tra poche ore in campo contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League

CAMBI – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito dell’Inter, impegnata questa sera contro lo Sheriff Tiraspol, sfida valida per la terza giornata del girone di Champions League: «Lo Sheriff è una sorpresa. Ma prima o poi credo, come tutte le sorprese, si dovrà sgonfiare. Mi auguro che sia questa sera e mi auguro che l’Inter vinca. Sono parzialmente ottimista per una partita che è decisiva. I nerazzurri avranno 45.000 spettatori dalla loro parte ed avrà voglia di rivincita dopo la sconfitta contro la Lazio. I nerazzurri sanno che da questa partita possono dipendere le vicende economiche del club. Il carico di responsabilità è importante, ma non bisogna farsi schiacciare. L’avversario non è all’altezza dell’Inter».