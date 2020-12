Padovan: “Inter-Shakhtar Donetsk, Conte non cambia! Biscotto…”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida di Champions League in programma questa sera. Il giornalista si è soffermato sul possibile impiego di Eriksen dal 1′

NO CAMBI – Giancarlo Padovan analizza le possibili scelte di Antonio Conte per la sfida di questa sera tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk: «L’Inter giocherà con il 3-5-2. Non credo proprio che Conte possa cambiare modulo in una partita importante come questa sera. Eriksen se gioca agirà da mezzala. Io ho alcune perplessità sulla partenza di Hakimi da titolare, negli ultimi tempi ha sempre preferito Darmian. Biscotto? Non ci credo, però finché non vedo non sono sicuro».