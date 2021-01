Padovan: “Inter, serve un attaccante. Pinamonti bloccato solo per numeri”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato di calciomercato sottolineando il fatto che l’Inter avrebbe bisogno di rinforzare un attacco troppo corto

SERVE UN ATTACCANTE – Padovan sostiene che alla squadra nerazzurra serva un attaccante in quanto le uniche alternative alla coppia d’attacco titolare sono Sanchez, spesso alle prese con problemi fisici, e Pinamonti che per il momento è in rosa solo per motivi numerici ma non gode della fiducia del tecnico Antonio Conte : «Dal punto di vista numerico servirebbe a Inter e Juventus che sono corti. Ha Lukaku, Lautaro e Sanchez che spesso ha dei problemi. C’è anche Pinamonti che non gode della fiducia di Conte e lo ha bloccato solo perché serve a livello numerico».