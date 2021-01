Padovan: “Inter, senza Lukaku troppa fatica. Vidal? L’errore…”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter, impegnata domenica nella sfida contro la Roma. Il giornalista analizza l’impatto di Romelu Lukaku ed Arturo Vidal nei nerazzurri

ERRORE – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Vidal? Mi sembra un calciatore che ha già dato il meglio di se. Secondo me Conte ha sbagliato, pensava di ritrovare non dico il calciatore visto alla Juventus, ma di ritrovare lo spirito guerriero del calciatore che forse non c’è più. Nainggolan? Su di lui esiste un pregiudizio, ma non di Conte, in generale. È un calciatore di qualità e di qualità, lo si è visto nel primo tempo della sfida del Cagliari. Eriksen? È probabile che l’Inter stia pensando di recuperarlo. Lukaku? Non mi aspettavo che l’Inter senza di lui potesse fare tutta questa fatica».