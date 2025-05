Padovan: «Inter, lo scudetto è del Napoli. Non rischierei Lautaro Martinez»

Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato con toni critici la volata scudetto tra Napoli e Inter, soffermandosi in particolare sul 2-2 dei nerazzurri contro la Lazio nell’ultima giornata e sul pareggio del Napoli con il Genoa. Secondo il noto giornalista, la squadra di Inzaghi ha definitivamente compromesso le proprie possibilità di conquistare il tricolore, lasciando strada al Napoli di Antonio Conte.

SCUDETTO ANDATO – Giancarlo Padovan dopo l’ultima giornata di campionato, ha parlato così: «Sono due squadre alle ginocchia. Il Napoli però non può essere stanco giocando una sola competizione a settimana. Se c’è stanchezza, è di natura psicologica. L’Inter, invece, ha avuto più impegni, tra Coppa Italia e Champions League, ma questo non giustifica tutto. La verità è che i nerazzurri hanno avuto l’ultima chance domenica scorsa contro la Lazio e non l’hanno colta. Prima avevano già perso punti pesanti a Bologna e in casa contro la Roma. Poi si è pensato ad altri obiettivi, come se il campionato fosse ormai andato. Ma proprio in quel momento il Napoli ha pareggiato due partite di fila, contro Parma e Genoa. Ti passa un’occasione d’oro davanti e non la sfrutti: questo è un demerito evidente». Padovan, pur riconoscendo i meriti del Napoli: «Per 26 giornate è stato davanti, ha meritato lo scudetto», non risparmia critiche all’Inter: «Aveva tre punti di vantaggio prima di Bologna. Quando perdi così tanto terreno in un momento chiave della stagione, devi anche batterti un po’ il petto. È vero, una stagione è lunga e chi arriva davanti merita, ma l’Inter ha di fatto gettato lo scudetto».

Lautaro Martinez vicino al recupero, rischio contro il Como?

FASE DI RECUPERO – Infine, un commento su Lautaro Martinez, reduce da problemi fisici: «Contro il Como? Secondo me non ci sarà. Forse potrà entrare a partita in corso, ma se non sta bene e hai in testa la finale di Champions League, allora devi andare avanti con gli altri. Non sono al suo livello, ma non sono nemmeno scarsi. Si può segnare anche senza Lautaro».