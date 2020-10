Padovan: “Inter, sconfitta grave per cinque motivi. Punti persi…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

L’Inter deve già rincorrere dopo appena quattro giornate, complice il brutto derby di stasera. Padovan, nel corso di “Sky Saturday Night”, dà i motivi per cui la sconfitta contro il Milan nella stracittadina è pesante non solo per la classifica. Queste le dichiarazioni del giornalista.

UN KO CHE PESA – Giancarlo Padovan analizza i risvolti del KO dell’Inter contro il Milan: «È grave psicologicamente, è grave perché è il derby, è grave perché Antonio Conte non vuole perdere e quando perde smarrisce un pochino la lucidità anche. È grave perché è a ridosso dell’esordio in Champions League, è grave perché si pone dopo due punti persi con la Lazio: lì l’Inter doveva vincere, non ha vinto. Sono cinque punti che se ne vanno in due partite, e sono quelli che mancano per vedere l’Inter in testa alla classifica».