Padovan: «Inter scarica mentalmente. Champions League, fuoco azione…»

Giancarlo Padovan parla dell’Inter dopo il KO nel derby contro il Milan, attesa a giorni dalla sfida di Champions League con il Bayern Monaco.

DERBY – Queste le parole da parte di Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport 24, sull’Inter, sconfitta nel derby contro il Milan. «Bisogna imparare dalle sconfitte. Mettere in cascina energia mentale perché in questo momento l’Inter mi sembra scarica mentalmente, cioè soprattutto adesso dopo il derby. Ma non ha affrontato il derby con uno spirito con cui mi aspettavo».

TRAGUARDO – Un problema che è emerso anche dopo la Lazio, quindi negli scontri diretti. Ora ci sono il Bayern Monaco, poi dopo la pausa Roma e il Barcellona, dunque serve trovare la quadra anche nelle grandi sfide. Questo il commento di Padovan. «Soprattutto bisognerebbe (trovare la quadra nelle grandi sfide, ndr), però siamo realisti. Non è che l’Inter deve mollare la Champions League che deve ancora cominciare, ma insomma se c’è un traguardo credibile per l’Inter non è vincere la Champions, ma è vincere lo scudetto. E quindi su quello va orientato il fuoco d’azione. E poi naturalmente sia perché è prestigio sia perché sono soldi passare il turno di Champions è fondamentale, però ha un girone particolare e chissà che dalla Champions non venga quel coraggio, quello spirito che è mancato, quella fiducia che adesso non c’è e l’Inter ricominci a camminare perché io credo e io ho pensato fin dall’inizio del campionato, prima che cominciasse il campionato che Milano con Inter e Milan fosse la grande favorita ancora per lo scudetto. La città di Milano nel senso che offre due squadre e queste due squadre si contendessero con, secondo me, l’inserimento della Roma o del Napoli il titolo».