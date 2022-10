Padovan: «Inter-Sampdoria, gol Correa mi è piaciuto molto per 2 motivi»

Giancarlo Padovan ha parlato della vittoria dell’Inter conquistata ieri sera a San Siro contro la Sampdoria, del gol di Joaquin Correa (e non solo).

INTER-SAMPDORIA – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Padovan su Inter e Sampdoria che si sono affrontate ieri a San Siro. «Passano gli allenatori, da Giampaolo a Stankovic, ma la Sampdoria migliora di poco. Ha vinto a Cremona in una circostanza piuttosto fortunosa, ma io la vedo sempre una squadra dimessa. E quindi l’Inter, secondo me, non ha dovuto neanche faticare moltissimo per vincere questa partita. Anzi, è stata una partita in scioltezza. Mi piaciuto molto il gol di Correa, un po’ perché mi piacciono quelli che vengono ingiustamente criticati e un po’ perché in questo gol si è fatto sessantadue metri di campo palla al piede. Non è semplice avere la lucidità per colpire così e fare un gol all’incrocio dei pali. Segno che nell’Inter c’è bisogno di tutti. Del resto i tifosi interisti erano quelli che non volevano Acerbi perché aveva riso, la risatina isterica nella partita col Milan l’anno scorso. E Acerbi invece è un ottimo giocatore».