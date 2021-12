Padovan: «Inter, a Salerno trovi un aeroporto! Titolo d’inverno alla portata»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della partita di venerdì tra Salernitana e Inter con i nerazzurri nettamente favoriti. La squadra di Inzaghi può puntare al titolo d’inverno

TITOLO D’INVERNO − Padovan non ha dubbi sulla trasferta in Salento: «L’Inter vede il traguardo di campione d’inverno come platonico, lo vuole perché sa che chi lo vince poi potrebbe trionfare anche in primavera. C’è inoltre uno scontro diretto come Milan-Napoli favorevole. L’Inter non ha distrazione di alcun genere in termini di coppe, c’è da pedalare su una strada dritta e Salerno è un aeroporto. La Salernitana è in grande difficoltà tecnica e può essere esclusa anche dal campionato perché non c’è ancora un compratore. Situazione grave che incide sul rendimento della squadra. Sarebbe una catastrofe per la Serie A».