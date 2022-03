Padovan: «Inter può puntare a vincere le prossime 11 partite! Il timore di Inzaghi…»

Padovan analizza la prestazione dell’Inter ad Anfield facendo notare come l’impresa sarebbe stata anche possibile ma fondamentale poco utile. Il giornalista sportivo, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, crede che la squadra di Inzaghi possa fare l’en plein in Serie A

QUALIFICAZIONE MANCATA – Credeva all’impresa completa Giancarlo Padovan: «L’Inter ha mancato una grande occasione, anche ieri sera. Se non si fa espellere Alexis Sanchez, la partita è aperta. Manca più di mezz’ora alla fine, il Liverpool era stato sorpreso da questo gol. Come dice Simone Inzaghi, ne avrebbe risentito. La partita era da giocare! Non so cosa ne sarebbe uscito, naturalmente. Ma sono propenso a pensare che lo 0-2 e i supplementari sarebbero stati possibili. Poi non si sa… Però, se soppesiamo andata e ritorno, l’Inter non è stata certo inferiore al Liverpool. Ha solo perso nei momenti cruciali, il quarto d’ora dell’andata e il minuto dell’espulsione di Sanchez. Che ha fatto un altro intervento scriteriato, rischiando già prima. Giusta l’espulsione, visto il precedente».

SCUDETTO PRIORITARIO – Padovan considera l’Inter di Inzaghi artefice del proprio destino in Serie A: «Il campionato è evidentemente l’obiettivo più importante. La Champions League sarebbe stato importante, ma l’Inter sapeva che, anche se avesse passato questo turno difficile, non sarebbe arrivata a vincerla. Il campionato, invece, sì. L’Inter ha gli strumenti e le partite a disposizione, anche una meno del Milan. Giusto preservare Edin Dzeko e avere il timore delle partite da qui in avanti. Se l’Inter le vince tutte e undici, è matematicamente campione d’Italia! E non deve guardare nessuno. Questo obiettivo secondo me è perseguibile. Fa bene Inzaghi a mettere in atto tutto, perché si arriva lì. Il Milan fino alla fine contenderà lo scudetto all’Inter: queste due sono le squadre che se lo giocheranno. La Juventus no, perché dovrebbe battere anche l’Inter a Torino ed è difficile…» Questo il pensiero di Padovan sulle possibilità tricolori.