Padovan: «Inter può ancora dire tanto! Calendario più semplice del Milan»

Padovan ospite dagli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A, considerando le ultime partite ancora da giocare e il calendario di Inter e Milan.

QUESTIONE DI CALENDARIO – Giancarlo Padovan su Sky ha commentato così questo finale di stagione facendo riferimento soprattutto riguardo l’Inter: «Quello di Bologna è chiaramente un infortunio individuale, ma l’Inter aveva ancora dieci minuti di tempo per provare a vincere. I tifosi sentono che oggi possono sostenere questa squadra perché non ha dato tutto e può esserci ancora una sorpresa soprattutto fronte Milan. A mio giudizio i rossoneri hanno un calendario leggermente più difficile di quello dell’Inter. Il Napoli lo davo per favorito e mi sono sbagliato, e come mi sono sbagliato io ha sbagliato anche Luciano Spalletti. Sono state sbagliate le condizioni psicologiche e quindi quello che è stato detto nel corso di questa corsa scudetto. Nei momenti cruciali è clamorosamente mancato, anche senza considerare gli scontri diretti».