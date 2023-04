Padovan: «Inter, c’è priorità! Juventus? I 2 tiri fatti li paravo anch’io»

Padovan ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Juventus che ha decretato l’accesso alla finalissima di Roma. Secondo il giornalista, la priorità nerazzurra adesso è una sola

ORA UNA PRIORITÀ − Dagli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan si focalizza sui nerazzurri: «L’Inter ha fatto il suo non perché ha vinto ma perché ha fatto di più, ha cercato di vincere. La Juventus ha fatto due tiri contati che paravo anch’io. Preoccupante per la Juventus non tanto l’eliminazione, soprattutto se ti manca Vlahovic e stai giocando tanto, ma soprattutto per l’Europa League. Va tutto bene quando vinci, ma attenzione l’Inter ha un obiettivo assolutamente prioritario: riconquistare la Champions in campionato. Faccio fatica a pensare ad una vittoria a Istanbul che sia Inter o Milan. In campionato la squadra deve ricominciare a correre».